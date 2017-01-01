У ЦВК розповіли, коли позбавлений громадянства Артеменко втратить мандат

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Народний депутат Андрій Артеменко

Рада має проголосувати за позбавлення Артеменка мандату, пояснив Магера

Народний депутат Андрій Артеменко зможе відвідувати Верховну Раду після позбавлення його українського громадянства, поки депутати не проголосують за позбавлення його мандата. Про це повідомив заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера в коментарі телеканалу «112 Україна».

«Згідно зі статтею 81 Основного закону України припинення громадянства України одночасно фактично не призводить до дострокового припинення повноважень народного депутата. У зв'язку з цим ВР ще має проголосувати, ухвалити постанову не менше ніж 226 голосами народних депутатів для того, щоб такі повноваження народного депутата були достроково припинені», - заявив Магера.

ЦВК може визнати обраним нардепом після Артеменка наступного кандидата зі списку тільки після позбавлення його мандата.

Нагадаємо, 4 травня народний депутат Дмитро Лінько оприлюднив фото указу президента про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка.

Раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка. При цьому на сайті глави держави такий указ досі не оприлюднений.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і буде його оскаржувати у разі підтвердження інформації.

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