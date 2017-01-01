У Цюриху вандали залили фарбою будівлю генконсульства Туреччини

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Фото: Анадолу

На стоянці перед дипмісією і на стіні сусіднього будинку вандали залишили написи, що закликають до вбивства президента Туреччини Ердогана

У Швейцарії вандали закидали пляшками з фарбою будівлю Генерального консульства Туреччини в Цюриху, а на стоянці перед диппредставництвом та стіні найближчого будинку написали «Убийте Ердогана», повідомляє агентство Anadolu.

Генконсул Асийе Нурджан повідомила, що зловмисників у масках шукають, нікого не затримано.

За її словами, в злочинній акції брали участь до 60 вандалів.

«На щастя, атака мала місце в неробочий день – 1 травня. Крім співробітників сил безпеки в будівлі нікого не було. Тому ніхто не постраждав», – зазначила дипломат.

Вандали використовували ті ж кольори фарб, що і прихильники терористичної організації PKK, що говорить про почерк «пособників терористів», повідомляє ЗМІ.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи перед своїми прихильниками в Стамбулі, заявив про неможливість відкладати застосування смертної кари після спроби воєнного перевороту.

Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, підтримала продовження режиму надзвичайного стану в країні ще на три місяці. Спочатку режим надзвичайного стану було введено в країні після невдалої спроби державного перевороту влітку 2016 року.

Режим надзвичайного стану зокрема дозволяє президенту і уряду Туреччини вводити нові закони без схвалення парламенту.

Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.

Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.

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