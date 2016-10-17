У Данії скасували заборону на спалення священних книг
- Сьогодні, 20:30
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У країні було скасовано закон про богохульство
Законодавці Данії скасували закон про богохульство, який проіснував близько 300 років. Про це повідомляє The Guardian.
Таким чином у королівстві більше не переслідуватимуть за публічну образу релігійних предметів та символів, в тому числі за спалення священних книг.
У парламенті вважають, що немає потреби у законах, які забороняють відкриті висловлювання.
«Релігія не повинна диктувати те, що дозволено, і те, що заборонено. Це дає їй абсолютно несправедливий пріоритет у суспільстві», — розповів депутат Бруно Джерапов.
Водночас погрози, принизливі висловлювання, залякування та агресивні дії в бік людей через їхні релігійні переконання і надалі переслідуватимуться законом.
Данія залишалася єдиною скандинавської країною, в якій з 1683 року діяв закон про богохульство.
Джерело: Громадське