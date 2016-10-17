У Данії скасували заборону на спалення священних книг

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Фото: Finn Christoffersen / visitcopenhagen.com Парламент Данії

У країні було скасовано закон про богохульство

Законодавці Данії скасували закон про богохульство, який проіснував близько 300 років. Про це повідомляє The Guardian.

Таким чином у королівстві більше не переслідуватимуть за публічну образу релігійних предметів та символів, в тому числі за спалення священних книг.

У парламенті вважають, що немає потреби у законах, які забороняють відкриті висловлювання.

«Релігія не повинна диктувати те, що дозволено, і те, що заборонено. Це дає їй абсолютно несправедливий пріоритет у суспільстві», — розповів депутат Бруно Джерапов.

Водночас погрози, принизливі висловлювання, залякування та агресивні дії в бік людей через їхні релігійні переконання і надалі переслідуватимуться законом.

Данія залишалася єдиною скандинавської країною, в якій з 1683 року діяв закон про богохульство.

Джерело: Громадське