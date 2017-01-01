У Данії заарештували дочку подруги президента Південної Кореї

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Донька Чхве Сун Силь заарештована за незаконне перебування в Данії, на батьківщині підозрюється у скоєнні низки злочинів

Поліція Данії заарештувала доньку пані Чхве Сун Сіль, подруги президента Південної Кореї Пак Кин Хе на тлі корупційного скандалу, що розгортається в цій азійській країні.

Як повідомляє AP, Чон Ю Ра, спортсменка-наїзниця, яка тренувалася в Німеччині, була заарештована в данському місті Ольборг за незаконне перебування.

Джерело в спецпрокуратурі в Сеулі повідомляє, що правоохоронні органи Південної Кореї будуть працювати з європейською владою з питання видачі Чон Ю Ра. Вони розраховують, що питання вирішиться протягом одного-двох тижнів. Чон Ю Ра на батьківщині підозрюється у скоєнні низки злочинів. Південнокорейська влада направила запит в німецьку прокуратуру про її місцеперебування та фінансові активи.

Причиною політичної кризи в Південній Кореї стала Чхве Сун Сіль. Її звинувачують у тиску на десятки найбільших фірм з метою перерахування ними грошей у два некомерційні фонди. У справі фігурує сума у 77,4 мільярда вон (65,6 мільйона доларів).

Колишній другий помічник президента Чон Хо Сонг звинувачується в передачі подрузі президента секретної інформації. Парламент республіки 9 грудня проголосував за імпічмент Пак Кин Хе. Це рішення ще має протягом 180-денного терміну затвердити або відкинути Конституційний суд. Чхве Сун Силь взяли під варту, також затримано голову Національного пенсійного фонду Мун Кен Пхе.