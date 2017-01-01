У Давосі говорили про звільнення заручників Кремля - Геращенко

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Ірина Геращенко

Порошенко порушував питання про політв’язнів на переговорах із Генсеком ООН і главою Червоного хреста

Під час Давоського форуму, на переговорах президента України Петра Порошенка з Генсеком ООН, главою Червоного хреста й іншими світовими лідерами, порушувалося питання звільнення українських в'язнів у Російській Федерації та на окупованих територіях Донбасу.

Про це у Фейсбуці написала член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко.

«Родичі політв'язнів, що їх утримують в РФ, інформують, що хлопці отримали листи зі словами підтримки від Президента Порошенка. Що для них ці слова є дуже важливими - держава бореться за своїх, Президент тримає діалог з родинами, в тому числі через своїх уповноважених осіб. Не все можна говорити, не про всі кроки і зусилля розповідати публічно ( поки не досягли результату), але немає такої міжнародної зустрічі, де б Президент не піднімав питання заручників - і тих, хто в РФ, і тих, хто на окупованих територіях. Й на давоських зустрічах також піднімалося питання звільнення заручників як пріоритетне - і під час діалогу Президента з новообраним Генсеком ООН, і з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, і з іншими світовими лідерами», - зазначила вона Геращенко.

Вона нагадала, що про бранців Кремля журналістів Романа Сущенка і Миколу Семену та режисера Олега Сенцова українська делегація говоритиме в ПАРЄ 24 січня під час розгляду питання про свободу слова в Європі і напади на журналістів.

«Звичайно, ми порушуватимемо питання заручників на окупованих територіях - наших військових і цивільних, й бранців Кремля, в тому числі кримських татар, під час вільних дебатів та обговорення моніторингової доповіді по ситуації в Україні», - запевнила Геращенко.

За її словами, минулого року вдалося витягти з неволі трьох бранців Кремля і близько 20 заручників з окупованих територій.