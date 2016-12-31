У Давосі підтвердили, що форум відбудеться без Меркель та Олланда

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Причини відмови Меркель від участі у Давоському форумі не повідомляються

Представники Всесвітнього економічного форуму у Давосі підтвердили, що канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд не візьмуть у ньому участі.

Про це повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на dpa та представників Форуму.

«Нам прикро, але федеральний уряд (Німеччини), як і раніше, буде представлений делегацією високого рівня», – повідомили представники ВЕФ.

Як відомо, у 2016 році Меркель також не відвідала захід, регулярним гостем якого була багато років поспіль.

Причини відмови Меркель від участі у Давоському форумі не повідомляються. Німеччину на заході представлятимуть, зокрема, міністр фінансів Вольфганг Шойбле та міністр оборони Урсула фон дер Ляєн.

Також не приїде у Давос наприкінці січня й президент Франції Франсуа Олланд. Як зазначає видання, при цьому цьогоріч Форум уперше відвідає глава КНР та генсек ЦК КПК Сі Цзіньпін.

Загалом у Давосі чекають на понад 50 глав держав та урядів, а також на очільників провідних міжнародних корпорацій.

Раніше ЗМІ з посиланням на представника Меркель повідомили, що канцлер Німеччини не братиме участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де, як очікується, домінуватиммуть дискусії з приводу майбутнього президентства Дональда Трампа.