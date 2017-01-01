У кількох містах Канади введено надзвичайний стан через повінь

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Фото: ВВС Синоптики прогнозують, що протягом наступних кількох днів буде йти дощ

У Монреалі і ще кількох містах канадської провінції Квебек введено надзвичайний стан

У Монреалі і ще кількох містах канадської провінції Квебек введено надзвичайний стан через рекордні паводки. Як повідомляють рятувальники, в провінції підтоплено більше двох тисяч будинків у 130 містах і селищах.

Спочатку на допомогу жителям Квебеку було відправлено близько 450 військовослужбовців. Вони допомагають евакуювати міста, зводять насипи і зміцнюють дамби. Але для більш ефективної боротьби з результатами стихії, кількість військових у зоні підтоплення збільшено в три рази.

«Евакуація міст провінції Квебек почалася в п'ятницю на тлі рекордних паводків на території близько 500 квадратних кілометрів. У неділю в одному з кварталів на півночі Монреаля прорвало кілька гребель, після чого місто ввело надзвичайний стан», – зазначають у повідомленні.

Синоптики прогнозують, що протягом наступних кількох днів йтиме дощ. «Вода прибуватиме протягом ще кількох днів», – сказав прем'єр-міністр провінції Квебек Філіп Куйяр, перебуваючи в зоні підтоплення.

Джерело: ВВС Русская служба