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    У день останнього дзвоника в Україні пройдуть дощі

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    У Києві сьогодні від +19 до +21

    Погода на сьогодні: 26 травня 2017 року в Україні в усіх регіонах, крім півдня, прогнозують опади, температура вдень становитиме від +18 до +23.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні очікуються опади у Харківській і Луганській областях, температура повітря вдень становитиме від +21 до +23.

    У центральних регіонах опади очікуються у всіх областях, окрім Дніпропетровської, температура від +18 до +23.

    На півдні мінлива хмарність без опадів, вдень температура від +18 до +21. У Криму температура від +19 до +21.

    На заході України сьогодні очікуються дощі і грози, вдень температура становитиме від +18 до +23.

    На півночі країни також прогнозують дощі, денна температура від +19 до +21.

    Сьогодні в Києві прогнозують дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +19 до +21, вночі - від +12 до +14.

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