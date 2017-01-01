У День волі білоруські «дармоїди» протестуватимуть

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Білорусів на вулиці вивів так званий «декрет №3», або податок на «дармоїдів»

У Білорусі 25 березня – на День волі – очікуються масові протести. Про це повідомляє «Громадське».

Ця акція має стати кульмінацією найбільших з 2010-го року маніфестацій, які тривають уже понад місяць. Обурення білорусів викликав так званий «податок на дармоїдів», запроваджений президентом Олександром Лукашенком. Потім до вимог скасувати податок доєдналися інші.

Білорусів на вулиці вивів так званий «декрет №3», або податок на «дармоїдів». Згідно з ним, кожен білорус, який не працює понад півроку, має заплатити податок у 360 рублів – близько 170 доларів. Закон було ухвалено ще у 2015-му році, однак до 20 лютого 2017-го року люди мали сплатити перші внески. Із 400 тисяч білорусів, які отримали сповіщення про сплату податку, виконали наказ лише 54 тисячі. Це вперше білоруси так масово відмовилися робити те, що їм наказала влада, зауважує Віктор Малишевський, директор «Європейського радіо для Білорусі» – одного з небагатьох вільних медіа в країні.

Під дію декрету потрапили багато пенсіонерів, які у 2015-му році ще не були на пенсії, але вже не мали роботи. Саме вони і виходять зараз на вулиці. І цим протести відрізняються від попередніх.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 25 березня, затримали Володимира Некляєва, одного з лідерів опозиційного Білоруського національного конгресу.