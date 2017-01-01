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    У Деркомтелерадіо кажуть, що «війна» вандалів із пам'ятниками - не хуліганство

    • Сьогодні, 12:19
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    <span lang="UK">Богдан Червак</span>
    Богдан Червак

    Наругу над пам’ятником Олені Телізі пропонують розслідувати як антиукраїнський акт

    Вандали, які облили фарбою пам'ятник Олені Телізі в Києві, вчинили не банальне хуліганство, а спланований антиукраїнський акт.

    Таку думку в Фейсбуці висловив перший заступник голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України Богдан Червак.

    «Вважаю неприпустимим усе звести до банального хуліганства. Якраз хуліганства у цій справі немає. Наругу здійснено у Бабиному Яру над пам’ятником, який символізує героїчну боротьбу ОУН за незалежність України», - написав він.

    За його словами, у даному випадку йдеться про сплановану антиукраїнську й антидержавну діяльність, яка заборонена чинним законодавством.

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    «Саме так має ставитися питання. Якщо усе зведеться до банального «хуліганства», не уникнути рецидивів. Це не війна пам’ятників. Це війна за незалежність України і право українців - бути господарями на своїй землі», - написав Червак.

    Він зазначив, що розшуком негідників, які здійснили наругу над пам'ятником Олени Теліги, займається слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Вже опитали свідків і очевидців. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (хуліганство).

    Нагадаємо, 18 березня вночі у Бабиному Яру невідомі облили червоною фарбою пам'ятник українській поетесі Олені Телізі.

    Крім того, в Києві фарбою облили пам'ятник князю Володимиру Великому.

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