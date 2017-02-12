У Держдепартаменті США оцінили збитки Росії від санкцій

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Держдепартамент США

Експерти прийшли до висновку, що економічні санкції позбавляють тих, на кого вони спрямовані, доходу і ресурсів

Санкції, спрямовані проти президента РФ Володимира Путіна і його найближчих соратників, працюють так, як було задумано; в той же час президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що він відкритий до зняття цих санкцій.

Про це йдеться у науковій доповіді, опублікованій на сайті Державного департаменту США, повідомляє BuzzFeed.

В якості основного автора доповіді вказаний заступник головного економіста Держдепартаменту Деніел Ан, його співавтор - професор Родні Людема з Джорджтаунського університету.

Експерти прийшли до висновку, що економічні санкції позбавляють тих, на кого вони спрямовані, доходу і ресурсів.

Згідно із 36-сторінковим документом, «середня компанія, що потрапила під санкції, або пов'язана з нею фірма, втрачає близько третини операційного доходу, близько половини вартості своїх активів і приблизно третину співробітників у порівнянні зі схожими компаніями, які не потрапили під санкції».

Також, за словами дослідників, «розумні» або «таргетовані» санкції, введені в 2014 році проти російських компаній і окремих громадян, виправдовують свою назву.

«У доповіді стверджується, що чотири раунди введених санкцій, націлених на ближнє коло Путіна, кілька російських банків, оборонну промисловість, і енергетичний сектор, змогли торкнутися саме цих конкретних суб'єктів, не завдавши значної шкоди російській економіці в цілому», - йдеться в статті.

Набагато більше макроекономіка Росії постраждала від світового падіння цін на нафту, відзначають економісти, пише «Українська правда».

Доповідь було зроблено в рамках серії досліджень, підготовлених Офісом головного економіста Держдепартаменту США (OCE), який був створений в 2011 році.

В дисклеймері, що передував доповіді, йдеться, що «виражені погляди і думки не обов'язково відображають офіційну позицію або політику OCE і Держдепартаменту». Дініел Ан і його керівник, головний економіст Кейт Маскус, були призначені колишнім президентом Бараком Обамою.