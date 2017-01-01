У Держдепі США закликали Балкани захищатися від Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гойт Брайян Йі і прем’єр-міністр Сербії Александр Вучіч

Росія посилює свій вплив у регіоні, підриваючи зв’язки із Заходом

Заступник помічника держсекретаря США Гойт Брайян Йі закликав балканські країни захищатися від спроб Росії посилити свій вплив у регіоні, підриваючи зв’язки із Заходом.

«Ми, звичайно, зберігаємо сподівання, що Росія відіграватиме конструктивну роль на Балканах, як це було в минулому, але ми повинні залишатися пильними, всі ми, в спостереженні за тим, що намагається робити Росія», – сказав американський дипломат після зустрічі з прем’єр-міністром Сербії Александром Вучічем в Белграді.

Він навів приклад спроби державного перевороту в Чорногорії у жовтні, імовірно організованого Росією, щоб завадити інтеграції країни в НАТО, і підтримки політики Москви щодо залежності від Росії як єдиного енергетичного джерела в регіоні.

«Це не означає, що ми вбачаємо погані наміри за кожним жестом, але з досвіду знаємо, що наміри, які стоять за багатьма кроками Росії – не хороші, і не відповідають інтересам країн в цьому регіоні», - сказав Йі.

Він додав, що Сербія та інші балканські країни повинні активізувати реформи, необхідні для вступу в Європейський союз, і взяти на себе зобов’язання підтримати США в зусиллях із нормалізації відносин між Белградом і Косовом.

Джерело: Радіо Свобода