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    У Держдепі США закликали Балкани захищатися від Росії

    • Сьогодні, 08:48
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    <span>Гойт Брайян Йі і прем&rsquo;єр-міністр Сербії Александр Вучіч</span>
    Гойт Брайян Йі і прем’єр-міністр Сербії Александр Вучіч

    Росія посилює свій вплив у регіоні, підриваючи зв’язки із Заходом

    Заступник помічника держсекретаря США Гойт Брайян Йі закликав балканські країни захищатися від спроб Росії посилити свій вплив у регіоні, підриваючи зв’язки із Заходом.

    «Ми, звичайно, зберігаємо сподівання, що Росія відіграватиме конструктивну роль на Балканах, як це було в минулому, але ми повинні залишатися пильними, всі ми, в спостереженні за тим, що намагається робити Росія», – сказав американський дипломат після зустрічі з прем’єр-міністром Сербії Александром Вучічем в Белграді.

    Він навів приклад спроби державного перевороту в Чорногорії у жовтні, імовірно організованого Росією, щоб завадити інтеграції країни в НАТО, і підтримки політики Москви щодо залежності від Росії як єдиного енергетичного джерела в регіоні.

    «Це не означає, що ми вбачаємо погані наміри за кожним жестом, але з досвіду знаємо, що наміри, які стоять за багатьма кроками Росії – не хороші, і не відповідають інтересам країн в цьому регіоні», - сказав Йі.

    Він додав, що Сербія та інші балканські країни повинні активізувати реформи, необхідні для вступу в Європейський союз, і взяти на себе зобов’язання підтримати США в зусиллях із нормалізації відносин між Белградом і Косовом.

    Джерело: Радіо Свобода

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