У Держдумі назвали заборону георгіївських стрічок в Україні «офіційною фашизацію»

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Георгіївські стрічки

Росіяни знову заговорили про «неонацистів і націоналістів» у Україні

Віце-спікер Держдуми РФ Ірина Ярова вважає, що заборона георгіївської стрічки в Україні означає «офіційну фашизацію країни».

Про це вона сказала, коментуючи рішення Верховної Ради України.

«Заборона георгіївської стрічки на державному рівні означає офіційну фашизацію, бо головна мета, яку переслідує і вирішує нинішня українська влада таким аморальним способом, - це узаконити дії неонацистів і націоналістів щодо осквернення історичної пам'яті і заперечення підсумків Другої світової війни, підтверджених Нюрнберзьким трибуналом», - наводить слова Ярової її прес-служба.

На її думку, байдужість Європи щодо «зведеного в закон беззаконня і цивільного безправ'я все більше девальвує європейську безпеку».

Як повідомляв «Главком», сьогодні Верховна Рада України ухвалила законопроект про заборону георгіївських стрічок в Україні. За закон проголосувало 238 депутатів.Також документ передбачає штрафи 850–2550 грн за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки чи її зображення.

Джерело: ТАСС