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    У Держдумі РФ допустили надання екс-беркутівцям з України громадянства РФ

    • Сьогодні, 19:57
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    <p>Костянтин Затулін</p>

    Костянтин Затулін

    При цьому колишні беркутівці не можуть бути визнані в Росії політичними емігрантами

    У російській Держдумі допустили надання громадянства екс-беркутівцям, які переїхали в РФ.

    Про це сказав радіостанції «Говорит Москва» перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД і зв’язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін, передає УНН.

    «У цій ситуації можна було б вдатися або до програми добровільного переселення співвітчизників до Росії, або до положення про тимчасовий притулок, яке саме з подіями на Україні було у нас введено в дію. Все це передбачає певні процедури, але якщо самі громадяни України бажають на них піти, то в цьому випадку вони можуть бути застосовані. Правда, це означає одночасний вихід з громадянства України відповідно до наших нинішніх законів. Тому все залежить не тільки від нас, але і від них», — сказав К.Затулін.

    При цьому він зазначив, що колишні беркутівці не можуть бути визнані в Росії політичними емігрантами.

    «Вони в чистому вигляді є політичними емігрантами, але у нас політичний притулок не може бути наданий громадянам країн, з якими у РФ безвізовий порядок перетину кордону. А з Україною досі у нас саме такий порядок», — зазначив представник Держдуми.

    Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що екс-беркутівці Олександр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков і Віталій Гончаренко, підозрювані у вбивствах майданівців, могли втекти до РФ.

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