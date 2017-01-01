У Держдумі РФ пропонують дозволити поліції стріляти в жінок і в натовп

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Дії російської поліції на мітингах

Відповідно до діючого закону РФ співробітник поліції не має права стріляти при значному скупченні громадян

До Держдуми РФ внесено поправки до федерального закону «Про поліцію», які, зокрема, пропонують розширити співробітникам поліції право на застосування зброї. Поправки внесли голова думського комітету з безпеки Василь Піскарьов і його перший заступник Ернест Валєєв (обидва з «Єдиної Росії»).

Автори законопроекту пропонують доповнити ч.5 ст. 23 «Закону про поліцію» «забороняється застосовувати вогнепальну зброю з виробництвом пострілу на ураження по відношенню до жінок» фразою «з видимими ознаками вагітності».

Крім того, законопроект пропонує дати право поліцейським стріляти в натовпі «з метою запобігання (припинення) терористичного акту, звільнення заручників, відбиття групового збройного нападу на критично важливі і потенційно небезпечні об'єкти, будівлі, приміщення, споруди або об'єкти, будівлі, приміщення, споруди органів державної влади».

Відповідно до діючого закону РФ співробітник поліції не має права стріляти при значному скупченні громадян, якщо в результаті його застосування можуть постраждати випадкові особи. Таке право мають, зокрема, військовослужбовці ФСБ, йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. Відповідні норми діють і стосовно Росгвардіі.

Джерело: Дождь