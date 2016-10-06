У Держдумі розповіли, коли можуть визнати «Л/ДНР»

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Леонід Калашников

Російський депутат переживає, що на окупованих територіях «люди будуть голодувати»

Російська Федерація може визнати самопроголошені «Л/ДНР», якщо «Україна відмовиться виконувати мінські угоди» і «люди будуть голодувати». Як пише РБК, про це заявив глава комітету Держдуми Росії з СНД Леонід Калашников.

«Якщо українська влада і надалі буде відмовлятися від виконання мінських домовленостей, буде морити людей голодом і холодом, то з боку Росії можливі будь-які варіанти», - сказав він, додавши, що «можливе і визнання».

Російський депутат також розповів про можливість «переорієнтації українських підприємств, що знаходяться на території «ДНР» і «ЛНР», на російський ринок».

«Звичайно, економічно доцільніше було б постачати [продукцію] далі на територію України, зберігаючи існуючі виробничі ланцюжки. Але іншого виходу немає - продукцію потрібно реалізувати, не будуть же люди просто сидіти в шахтах. І певні економічні контрагенти будуть цьому допомагати. Сприятиме цьому і визнання документів «Л/ДНР», адже йдеться не тільки про паспорти, а й про вантажні документи», - заявив він.