У Держпродспоживслужбі розказали, на що тепер масово скаржаться споживачі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова споживчої служби розповів, з чого складаються ковбаси чи сосиски, вартість яких є нижчою за ціну на м’ясо

Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа в інтерв’ю «Главкому» розповів про те. На яку продукцію останнім часом найбільше скаржаться українці.

«Ми отримуємо скарги переважно у сфері захисту прав споживачів, 500 і більше скарг на місяць. У цій частині велика частка щодо інтернет-торгівлі, є скарги щодо повернення товарів, виконання гарантійних умов, останнім часом багато щодо паління в заборонених місцях. Щодо безпечності харчової продукції дещо менше – щодо складу продукції, прострочених термінів при реалізації тощо», - зазначив фахівець.

Голова споживчої служби також розказав нашому виданню, з чого, зокрема, складаються ковбаси чи сосиски, вартість яких є нижчою за ціну на м’ясо.

«Вочевидь, відбувається заміщення певних видів продукції. Один з варіантів заміщення – соєвий білок. Але соєвий білок може бути з ГМО, може бути без ГМО», - повідомив він.

Як відомо, ще кілька років тому було багато галасу через продукти з ГМО. Зараз про це згадують доволі рідко. Володимир Лапа пояснює це тим, що кілька років тому було інше регулювання. Тоді зобов’язували писати на кожному виді продукції, з ГМО вона чи ні.

«Доходило до абсурду, коли на мінеральній воді писали «без ГМО», хоча там ГМО в принципі не може бути. Потім була запроваджена норма, що маркуватися має продукція з ГМО, щодо іншої, то це право, а не обов’язок. І була встановлена гранична межа у 0,9%. Якщо більше – треба маркувати «з ГМО».

У 2014-2015 роках був мораторій на перевірки. В 2016-му можна було здійснювати планові перевірки або перевірки за обґрунтованою скаргою споживача. Але для того, щоб споживачу обґрунтувати скаргу, потрібно було провести випробування на ГМО і заплатити за це досить великі гроші. Зрозуміло, таких скарг ми не отримували», - розповів експерт.

Він зазначив, що цього року знову було змінено порядок здійснення державного контролю.

«Зараз ми отримуємо скаргу споживача, далі даємо згоду центрального апарату і мусимо ще отримати згоду органа, який формує політику у сфері безпечності харчових продуктів, це Міністерство аграрної політики. Тобто проведення контролю і нагляду ще ускладнилося. Законодавець обмежив можливості проведення перевірок.

Взагалі, Держпродспоживслужба почала працювати з квітня минулого року. За цей період, повторюся, відповідно до закону «Про основи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», переважно ми працювали за скаргами споживача», - підкреслив Лапа.