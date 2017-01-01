У Держстаті повідомили про ріст промислового виробництва

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Промисловість

В січні найбільший позитивний результат у промисловості зафіксований у Житомирській області

Промислове виробництво в Україні в січні 2017 року зросло у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року до 5,6% порівняно з 4,5% в грудні, 3,7% – у листопаді і 0,8% – у жовтні.

Про це з посиланням на звіт Державної служби статистики повідомляє видання «Новое врямя».

Наголошується, що згідно з новою формою надання даних, з корекцією на ефект календарних днів промвиробництво в січні-2017 до січня-2016 збільшилося на 5,2%, що також вище від показника грудня – 4,8%, листопада – 2,3% і жовтня – 1,6%.

У січні позитивний результат у промисловості зафіксований у Житомирській (42,7%), Вінницькій (26,2%), Одеській (24,5%), Кіровоградській (21,4%), Волинській (13,7%), Тернопільській (13,2%), Івано-Франківській (10%), Харківській (7,4%), Запорізькій (7,2%), Київській (4,5%), Львівській (4,2% ), Херсонській та Хмельницькій (3,5%), Чернівецькій (3,3%), Дніпропетровській (2,5%) і р. Києві (9,6%).

У Луганській області промислове виробництво в січні - 2017 порівняно з січнем - 2016 збільшилося в 1,3 рази, у Донецькій області - на 5,3%.

Як повідомляв «Главком», Єнакіївський металургійний завод та ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська обл.), що входять у групу «Метінвест» олігарха Ріната Ахметова і знаходяться на тимчасово не підконтрольній території Україні, зупинили виробництво через воєнні дії і блокаду залізничного сполучення в зоні АТО.

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В середу з’явилась інформація, що через блокаду Донбасу може зупинитись Дніпровський меткомбінат.