У дисертації Яценюка виявили 70 сторінок плагіату

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Арсеній Яценюк

Придбати текст кандидатської дисертації Яценюка можна на декількох сайтах за символічну суму

Доктор філософських наук, професор Тетяна Пархоменко, яка є одним з членів антиплагіатної ініціативи «Дисергейт», дослідила на предмет порушення авторського права дисертацію екс-прем'єра України Арсенія Яценюка.

Пархоменко зазначає, що придбати текст кандидатської дисертації Яценюка можна в інтернеті на декількох сайтах за символічну суму.

Дисертація «Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні» на здобуття ступня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит - була захищена Яценюком 3 червня 2004 в Українській академії банківської справи у Сумах.

«Ознайомлення з повним текстом дисертації екс-прем'єра Яценюка дозволяє стверджувати: 70 сторінок (з яких 39 повністю або за винятком одного-двох речень) її основної частини (с. 4 -165) містять тексти без посилань на їхніх справжніх авторів», - запевняє Тетяна Пархоменко.

Крім того, за її словами, там є «7 сторінок буквального перекладу з англійського оригіналу, наведеного з порушенням правил цитування».

«Оскільки ці тексти були оприлюднені (захист дисертації є публічною процедурою) під іменем особи (Яценюк), яка не є їх автором, то згідно ст. 50 (пункту в) Закону України «Про авторське право і суміжні права» вони підпадають під визначення плагіату: «Плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору», - заявляє Пархоменко.

«Це також підпадає під визначення академічного плагіату за ч. 6 ст. 69 Закону України «Про вищу освіту»: «Вищі навчальні заклади здійснюють заходи щодо запобігання академічого плагіату - оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання», - додає вона.

Джерело: Українська правда