У дитсадку на Дніпропетровщині отруїлися діти і дорослі

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У дитсадку на Дніпропетровщині отруїлися 9 дітей і 3 дорослих

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України

У Дніпропетровській області вихованці та персонал дошкільного навчального закладу госпіталізовані з підозрою на отруєння.

Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.

В Новомосковську місцеву лікарню потрапили 9 дітей (вихованців дошкільного навчального закладу) і троє дорослих (персонал) з підозрою на інфекційне захворювання.

За вказаним фактом Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Наразі досудове розслідування триває.