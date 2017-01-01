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    У Дніпрі активісти цілодобово блокують російський Сбербанк

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    Блокада відділення Сбербанку у Дніпрі
    Блокада відділення Сбербанку у Дніпрі

    Акція розпочалася ще 12 квітня

    Активісти «Національного корпусу» продовжують цілодобово чергувати під стінами російського Сбербанку в центрі Дніпра. Про це повідомляється на сторінці «Національного корпусу» в Facebook.

    Активісти спілкуються з населенням, розповідають про те, чому проводять акцію.

    З перших днів акції всі працівники банку переведені в інші відділення, аргументуючи це «моральним тиском» через знаходження під стінами установи активістів та встановленої інсталяції з уламками снарядів, стікерами та величезним прапором України. Тому центральне відділення Сбербанку в Дніпрі наразі заблоковано і не працює.

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    У Дніпрі активісти цілодобово блокують російський Сбербанк
    У Дніпрі активісти цілодобово блокують російський Сбербанк
    У Дніпрі активісти цілодобово блокують російський Сбербанк
    У Дніпрі активісти цілодобово блокують російський Сбербанк
    У Дніпрі активісти цілодобово блокують російський Сбербанк
    У Дніпрі активісти цілодобово блокують російський Сбербанк

    «Настрій у представників Національного Корпусу Дніпро бойовий. Наші активісти готові стояти до кінця і досягнути своєї мети – назавжди вигнати агресора з України, і з військового і з фінансового фронту!» - йдеться в повідомленні руху.

    Нагадаємо, націоналісти заблокували відділення російського Сбербанку у Дніпрі 12 квітня.

    Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.

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