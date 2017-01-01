У Дніпрі через негоду закрили школи

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Фото: Юрій Зінченко Засніжені дороги в Дніпрі.

Водії скаржаться на нечищені дороги

Міський голова Дніпра Борис Філатов видав розпорядження зупинити навчальний процес у школах міста до кінця тижня. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Дав розпорядження до п'ятниці включно закрити школи. Зараз піде телефонограма. Стихійне лихо», – кінець цитати.

У соцмережах користувачі також активно викладають фотографії ранкового Дніпра, Запоріжжя та інших міст регіону, які замело снігом. Зокрема, водії скаржаться на утруднений проїзд.

Як повідомляв «Главком», через раптове похолодання та снігопади зеструмлено 152 населених пункти у шести областях України.

Раніше синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

Очікується, що циклон піде з України вже під кінець доби.