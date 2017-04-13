У Дніпрі обстріляли дитячу лікарню
- Сьогодні, 15:01
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informator.dp.ua
Лікарі виявили прострелені вікна з пневматичної зброї в декількох приміщеннях.
Пошкоджено вікна, постарждалих нема
У Дніпрі з пневматичної зброї обстріляли будівлю Дитячої клінічної лікарні, повідомляє «Інформатор» з посиланням на головного лікаря медустанови Володимира Івашину.
«Сьогодні виявили прострелені вікна з пневматичної зброї в декількох приміщеннях лікарні», — зазначив він.
За словами Івашини, постраждали вікна в палаті №6 другого відділення, маніпуляційному кабінеті приймального відділення і кабінеті фізіотерапії.
Нацполіція області перевіряє повідомлення про обстріл будівлі Дитячої клінічної лікарні. На місці працює оперативна група.