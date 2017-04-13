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    У Дніпрі обстріляли дитячу лікарню

    • Сьогодні, 15:01
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    <span>Лікарі виявили прострелені вікна з пневматичної зброї в декількох приміщеннях.</span>
    informator.dp.ua
    Лікарі виявили прострелені вікна з пневматичної зброї в декількох приміщеннях.

    Пошкоджено вікна, постарждалих нема

    У Дніпрі з пневматичної зброї обстріляли будівлю Дитячої клінічної лікарні, повідомляє «Інформатор» з посиланням на головного лікаря медустанови Володимира Івашину.

    «Сьогодні виявили прострелені вікна з пневматичної зброї в декількох приміщеннях лікарні», — зазначив він.

    За словами Івашини, постраждали вікна в палаті №6 другого відділення, маніпуляційному кабінеті приймального відділення і кабінеті фізіотерапії.

    Нацполіція області перевіряє  повідомлення про обстріл будівлі Дитячої клінічної лікарні. На місці працює оперативна група. 

    обстріл
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