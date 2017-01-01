У Дніпрі перевернувся автомобіль швидкої допомоги, четверо осіб постраждали
- Сьогодні, 09:09
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Фото: ГУ НП у Дніпропетровській області
Під час аварії карета швидкої перевернулася.
Автомобіль швидкої допомог з вагітною жінкою перевернувся у Дніпрі
У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої допомоги та легкового авто. Про це кореспонденту йдеться у повідомленні прес-служби ГУ НП у Дніпропетровській області, передає «Главком».
Під час аварії карета швидкої перевернулася.
Є четверо постраждалих. Серед них - вагітна жінка.
Наразі всі госпіталізовані. На місці працюють слідчі.