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    У Дніпрі перевернувся автомобіль швидкої допомоги, четверо осіб постраждали

    • Сьогодні, 09:09
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    Під час аварії карета швидкої перевернулася.
    Фото: ГУ НП у Дніпропетровській області
    Під час аварії карета швидкої перевернулася.

    Автомобіль швидкої допомог з вагітною жінкою перевернувся у Дніпрі

    У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої допомоги та легкового авто. Про це кореспонденту йдеться у повідомленні прес-служби ГУ НП у Дніпропетровській області, передає «Главком».

    Під час аварії карета швидкої перевернулася.

    Є четверо постраждалих. Серед них - вагітна жінка.

    Наразі всі госпіталізовані. На місці працюють слідчі.

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