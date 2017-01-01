У Дніпрі поліцейські провели велелюдний флешмоб «Тризуб – це Україна»

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Акція у Дніпрі

У заходів взяли участь близько 200 людей

Сьогодні у Дніпрі на площі Героїв Майдану в центрі міста патрульні поліцейські разом з громадськістю влаштували флешмоб «Тризуб – це Україна». За даними організаторів, в акції взяли участь близько двохсот людей.

Як зауважують організатори, акція проводиться з метою популяризації українських державних символів.

Серед учасників були люди різного віку, до патрульних поліцейських приєднались члени громадських організацій, громадські активісти, перехожі. У руках вони тримали плакати з написами українською та англійською «Тризуб – це Україна» та «Trident is Ukraine».

Як зазначив один із координаторів акції, голова громадської організації «Майдан Січеслав-Дніпро» Віктор Романенко, міжнародний флешмоб «Тризуб – це Україна» набирає обертів – до нього долучаються в обласних та районних центрах, містечках, схожі акції також проводять у школах.

За його словами, наразі через недостатню поінформованість іноземців про національну символіку України виникла проблема ототожнення традиційних українських національних символів з символікою ультраправих угруповань, як це було у випадку з українським футболістом Романом Зозулею, відтак існує необхідність популяризації державної символіки в Україні й у світі.

«Ця акція відбувається в різних країнах світу. Наша акція – це демонстрація того, що ми нація, яка поважає свої державі символи, нація, яка має державні символи, і вони не мають ніякого стосунку до фашизму чи нацизму. Це наші українські національні символи!» – сказав Віктор Романенко, даючи старт флешмобу.

За словами активістів, флешмоб на підтримку українських символів зараз також відбувається в соцмережах: фото зі схожих заходів або просто фото із зображенням тризуба учасники викладають на своїх сторінках з хештегом #тризубцеукраїна.

До слова, сьогодні тисячі людей в Лондоні взяли участь у протесті проти виходу Великої Британії з ЄС.

Джерело: Радіо Свобода