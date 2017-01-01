  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Дніпрі поліцейські провели велелюдний флешмоб «Тризуб – це Україна»

    • Сьогодні, 21:26
    • Розсилка
    Акція у Дніпрі
    Акція у Дніпрі

    У заходів взяли участь близько 200 людей

    Сьогодні у Дніпрі на площі Героїв Майдану в центрі міста патрульні поліцейські разом з громадськістю влаштували флешмоб «Тризуб – це Україна». За даними організаторів, в акції взяли участь близько двохсот людей.

    Як зауважують організатори, акція проводиться з метою популяризації українських державних символів.

    Серед учасників були люди різного віку, до патрульних поліцейських приєднались члени громадських організацій, громадські активісти, перехожі. У руках вони тримали плакати з написами українською та англійською «Тризуб – це Україна» та «Trident is Ukraine».

    Як зазначив один із координаторів акції, голова громадської організації «Майдан Січеслав-Дніпро» Віктор Романенко, міжнародний флешмоб «Тризуб – це Україна» набирає обертів – до нього долучаються в обласних та районних центрах, містечках, схожі акції також проводять у школах.

    За його словами, наразі через недостатню поінформованість іноземців про національну символіку України виникла проблема ототожнення традиційних українських національних символів з символікою ультраправих угруповань, як це було у випадку з українським футболістом Романом Зозулею, відтак існує необхідність популяризації державної символіки в Україні й у світі.

    «Ця акція відбувається в різних країнах світу. Наша акція – це демонстрація того, що ми нація, яка поважає свої державі символи, нація, яка має державні символи, і вони не мають ніякого стосунку до фашизму чи нацизму. Це наші українські національні символи!» – сказав Віктор Романенко, даючи старт флешмобу.

    За словами активістів, флешмоб на підтримку українських символів зараз також відбувається в соцмережах: фото зі схожих заходів або просто фото із зображенням тризуба учасники викладають на своїх сторінках з хештегом #тризубцеукраїна.

    До слова, сьогодні тисячі людей в Лондоні взяли участь у протесті проти виходу Великої Британії з ЄС.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Національна поліція України акція Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ