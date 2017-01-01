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    У Дніпрі помер військовий Дробот, що вивозив тіла загиблих на Донбасі

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    У Дніпрі помер військовий Дробот, що вивозив тіла загиблих на Донбасі
    У Дніпрі помер військовий Дробот, що вивозив тіла загиблих на Донбасі

    Дробота евакуювали із зони АТО 24 травня військовим вертольотом

    У лікарні Дніпра помер Віктор Дробот 1969 року народження, який працював у групі цивільно-військового співробітництва Збройних сил України на Донбасі та вивозив тіла загиблих військових й доставляв їх додому.

    Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа.

    За її словами, Дробота евакуювали із зони АТО 24 травня військовим вертольотом. Тоді у нього діагностували масивний суарахноідальний крововилив.

    Двома днями раніше у Дробота була зупинка серця, клінічна смерть, і реанімаційні заходи повернули його до життя, однак стан залишався важким.

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