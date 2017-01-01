

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Дніпрі помер військовий Дробот, що вивозив тіла загиблих на Донбасі

Дробота евакуювали із зони АТО 24 травня військовим вертольотом

У лікарні Дніпра помер Віктор Дробот 1969 року народження, який працював у групі цивільно-військового співробітництва Збройних сил України на Донбасі та вивозив тіла загиблих військових й доставляв їх додому.

Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа.

За її словами, Дробота евакуювали із зони АТО 24 травня військовим вертольотом. Тоді у нього діагностували масивний суарахноідальний крововилив.

Двома днями раніше у Дробота була зупинка серця, клінічна смерть, і реанімаційні заходи повернули його до життя, однак стан залишався важким.