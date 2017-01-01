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    У Дніпрі посеред вулиці підстрелили 6-річну дитину

    • Сьогодні, 10:55
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    Правоохоронці чекають, коли лікарі дістануть кулю, тоді можна буде визначити, з якої зброї стріляли

    У Дніпрі близько дев'ятої вечора 23 січня вогнепальне поранення дістав шестирічний хлопчик, який із батьками гуляв вулицею 20-річчя Перемоги на житловому масиві Придніпровськ.

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    Про це повідомили співробітники ГУ НП у Дніпропетровській області.

    «По вулиці 20 років Перемоги йшла пара з дитиною шести років. Громадяни почули постріл, після чого дитина схопилася за груди. Маленького потерпілого доправили в лікарню, де констатували вогнепальне поранення», – повідомили в поліції.

    Зазначається, що правоохоронці чекають, коли лікарі дістануть кулю, тоді можна буде визначити, з якої зброї стріляли.

    Поки ж стрілка шукають і опитують свідків пригоди. Проти злочинця порушено кримінальну справу за умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваному загрожує від 5 до 8 років в'язниці. Слідчі відпрацьовують сусідні будинки.

    Раніше повідомлялося, що 22 січня у Дніпрі патрульні застосували зброю, затримуючи автокрадія.

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