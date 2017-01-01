Дніпровський активіст звернувся до правоохоронців з вимогою розібратися із власниками кафе «У хохла»

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У Дніпрі працює кафе з принизливою для українців назвою

У місті Дніпро працює кав’ярня з назвлю «У хохла», вонеа розташована в одному з будинків на вулиці Робочій. Про це повідомляють мешканці міста та вимагають розібратися спецслужбам із цим закладом.

Заклад знаходиться на під’їзді до Центральної прохідної «Південмашу», повідомляє медійний активіст,Олексій Мазур. Він зазначив, що функціонування кафе означає, що всі дозвільні документи були погоджені і видані відповідними міськими службами.

«З цього приводу, я звернувся на «гарячу лінію» (контакт-центр) Дніпропетровської ОДА і чекаю відповіді. Я вимагаю негайного припинення діяльності закладу та покарання його власників за образу національної честі і гідності українців. Також ретельної перевірки правоохоронними органами - Нацполіцією та СБУ на предмет причетності власників і працівників кафе до підривної діяльності проти України і зв’язків з терористичними «Л/ДНР». І вимагаю оприлюднити імена та прізвища власників, а також тих, хто дозволив відкриття кафе з такою назвою: хто займався цим кафе у міськвиконкомі, де і ким видавалися дозвільні документи, посади, П.І.Б», - йдеться у повідомленні.