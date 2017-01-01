У Дніпрі прооперували хлопчика, в якого влучила куля невідомого стрілка

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У поліції розповіли подробиці кульового поранення дитини в Дніпрі

Шестирічного хлопчика, в якого стріляли вчора у Дніпрі, прооперували. Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області.

Хлопчик був доставлений до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітини. Наразі стан дитини тяжкий.

Постріл, яким було поранено 6-річного хлопчика на вулиці в Дніпрі, було зроблено з пневматичної зброї.

Про це повідомила речник Нацполіції Анна Старчевська в ефірі 112 Україна.

За словами Старчевської, під час інциденту мати дитини побачила в арці на вулиці кількох молодиків. Правоохоронці провели опитування серед місцевих мешканців та залучили службового собаку, але він не зміг взяти слід.

Нагадаємо, вчора ввечері, 23 січня, невідомий вистрелив у груди дитині у Дніпрі. Пара з шестирічним хлопчиком йшла містом. Пролунав хлопок, дитина схопилася за груди й впала.

За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 ККУ. Наразі тривають оперативно-слідчі дії.