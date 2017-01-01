У Дніпрі рятувальники здали кров для пораненого в Авдіївці Дмитра Тритейкіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тритейкін перебуває на лікуванні у Дніпропетровській лікарні імені Мечникова

Дніпровські рятувальники здали кров для нещодавно прооперованого підполковника Тритейкіна, якого було поранено під час обстрілу Авдіївки. Про це йдеться у повідомлені прес-служби ДСНС України в Дніпропетровській області.

Рятувальники з усієї Дніпропетровської області та небайдужі жителі Дніпра здали по півлітра крові для підполковника служби цивільного захисту Дмитра Тритейкіна, який постраждав в Авдіївці та перебуває на лікуванні у Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечнікова. Також кров піде на лікування поранених бійців АТО.

Нагадаємо, поранений в Авдіївці підполковник Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Тритейкін прийшов до тями після перенесеної операції в дніпровській обласній лікарні імені Мечникова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

«Був на зв’язку з рятувальниками життів з Мечникова. Дмитро (Дмитро Тритейкін. – «Главком») уже вийшов з наркозу. Сергій Риженко підтвердив, що операція минула успішно, стан стабільно тяжкий, при тямі. Дмитро сказав «буду жити», – розповів Кульбач.

Як повідомляв «Главком», начальник державного пожежно-рятувального загону №15 Дмитро Тритейкін дістав поранення у живіт під час обстрілу Авдіївки 2 лютого. Рятувальника спочатку перевезли до міста Покровськ Донецької області, а згодом доправили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

В суботу ввечері бойовики знову розпочали штурм біля Авдіївської промзони. У період з 31 січня по 4 лютого з міста виїхало 248 місцевих жителів. Серед них 118 дітей та 130 дорослих.

За п'ять днів понад 7 тисяч 500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння. Три доби, переважно вночі, велися обстріли жилих масивів, загалом 345 тонн боєприпасів, а це 8 заповнених вагонів, було випущено по позиціях сил АТО та мирних жителях Авдіївки.