У Дніпрі рятувальників, яких затримали на хабарі, взяли під варту

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Суд визначив можливість застави для робітників ДСНС, яких підозрюють у хабарництві

У Дніпрі обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою начальнику одного з районних відділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області та в.о. начальника міського управління Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Як альтернативу судом визначено можливість внесення застави в розмірі 480 та 128 тис. грн відповідно.

Нагадаємо, минулої п’ятниці полковників затримали під час одержання неправомірної вигоди у вигляді 13,5 тис. грн та 100 літрів пального за реєстрацію декларації, яка підтверджує відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Військовою прокуратурою затриманим особам вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Тепер долю полковників вирішуватиме суд.