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    У Дніпрі сталася бійка зі стріляниною

    • Сьогодні, 05:14
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    Бійка в Дніпрі закінчилася стріляниною
    Бійка в Дніпрі закінчилася стріляниною

    Правоохоронці затримали компанію молодих людей, які стріляли у потерпілого

    У Дніпрі сталася бійка, що супроводжувалась стріляниною. Унаслідок поранено одну людину.


    Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції м.Дніпро.

    В поліцію надійшов виклик про бійку молодих людей в Соборному районі. Заявник розповів, що під час конфлікту були чутні постріли.

    За вказаною адресою офіцери знайшли пораненого хлопця, якого доправили до лікарні. Також, з'ясували прикмети людей, які здійснювали постріли з пістолета, та в якому напрямку вони зникли.

    Поліцейські почали відпрацьовувати район. Незабаром, в одному з дворів помітили осіб схожих за орієнтуванням. Побачивши правоохоронців, компанія молодих людей швидко сіла в автомобіль та почала тікати. Почалось переслідування. Завдяки спільним зусиллям патрульних екіпажів, транспортний засіб було заблоковано.

    В авто були три хлопці та одна дівчина. Вони зізнались в тому, що раніше у них стався конфлікт з потерпілим та саме вони здійснили постріли. У підозрюваних знайшли пістолети.

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    У Дніпрі сталася бійка зі стріляниною
    У Дніпрі сталася бійка зі стріляниною
    У Дніпрі сталася бійка зі стріляниною

    Національна поліція України кримінал Дніпро автомобіль
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