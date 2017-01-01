У Дніпрі сталася бійка зі стріляниною

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Бійка в Дніпрі закінчилася стріляниною

Правоохоронці затримали компанію молодих людей, які стріляли у потерпілого

У Дніпрі сталася бійка, що супроводжувалась стріляниною. Унаслідок поранено одну людину.



Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції м.Дніпро.

В поліцію надійшов виклик про бійку молодих людей в Соборному районі. Заявник розповів, що під час конфлікту були чутні постріли.

За вказаною адресою офіцери знайшли пораненого хлопця, якого доправили до лікарні. Також, з'ясували прикмети людей, які здійснювали постріли з пістолета, та в якому напрямку вони зникли.

Поліцейські почали відпрацьовувати район. Незабаром, в одному з дворів помітили осіб схожих за орієнтуванням. Побачивши правоохоронців, компанія молодих людей швидко сіла в автомобіль та почала тікати. Почалось переслідування. Завдяки спільним зусиллям патрульних екіпажів, транспортний засіб було заблоковано.

В авто були три хлопці та одна дівчина. Вони зізнались в тому, що раніше у них стався конфлікт з потерпілим та саме вони здійснили постріли. У підозрюваних знайшли пістолети.