  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Дніпрі сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки

    • Сьогодні, 16:19
    • Розсилка
    ДТП в Дніпрі
    ДТП в Дніпрі

    В результаті ДТП водій одного з автомобілів загинув

    В Дніпрі сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє місцеве видання «Інформатор».

    За попередньою інформацією, зіткнулися три автомобілі. За словами очевидців, в результаті ДТП водій одного з автомобілів загинув. За кермом іншого автомобіля була дівчина, її госпіталізували.

    «Червоний Форд їхав зі сторони Дафі і хотів повернути або розвернутися. Водій цього авто загинув. В нього в'їхала дівчина на Рено, вона рухалася від Героїв Сталінграду, її забрали в лікарню. Потім врізався Фольцваген», - розповів свідок подій.

    Внаслідок аварії на цій ділянці дороги утворилася величезна пробка.

    На місці працюють співробітники патрульної поліції, пожежнорятувальної служби і карета «швидкої допомоги».

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Дніпрі сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки
    У Дніпрі сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки
    У Дніпрі сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки
    У Дніпрі сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки
    У Дніпрі сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки
    У Дніпрі сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки
    У Дніпрі сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки
    У Дніпрі сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки

    Читайте також
    ДТП Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ