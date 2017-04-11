У Дніпрі сталася смертельна ДТП: зіткнулися три автівки
- Сьогодні, 16:19
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В результаті ДТП водій одного з автомобілів загинув
В Дніпрі сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє місцеве видання «Інформатор».
За попередньою інформацією, зіткнулися три автомобілі. За словами очевидців, в результаті ДТП водій одного з автомобілів загинув. За кермом іншого автомобіля була дівчина, її госпіталізували.
«Червоний Форд їхав зі сторони Дафі і хотів повернути або розвернутися. Водій цього авто загинув. В нього в'їхала дівчина на Рено, вона рухалася від Героїв Сталінграду, її забрали в лікарню. Потім врізався Фольцваген», - розповів свідок подій.
Внаслідок аварії на цій ділянці дороги утворилася величезна пробка.
На місці працюють співробітники патрульної поліції, пожежнорятувальної служби і карета «швидкої допомоги».