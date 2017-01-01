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    У Дніпрі судитимуть бортпровідника, який «зливав» бойовикам дані про військову техніку ЗСУ

    • Сьогодні, 07:23
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    Суд
    Суд

    Наразі обвинувачений перебуває на тимчасово окупованій території

    У Дніпрі судитимуть бортпровідника авіакомпанії, який передавав «ДНР» дані про розташування авіаційної військової техніки підрозділів АТО.

    Про це звітують у прес-службі Генпрокуратури.

    «Прокуратурою Дніпропетровської області направлено до суду обвинувальний акт відносно бортпровідника однієї з авіаційних компаній за сприяння діяльності терористичної організації», - йдеться у повідомленні.

    Встановлено, що у липні 2014 року обвинувачений, працюючи бортпровідником авіаційної компанії, збирав інформацію про дислокацію, чисельність, оснащення та рух авіаційної техніки підрозділів Збройних Сил України на території міжнародного аеропорту у Дніпрі.

    У подальшому зловмисник за допомогою мобільного телефону передавав дані представнику терористичної організації «ДНР» для використання у підготовці та проведенні терористичних актів на території України.

    «Оскільки обвинувачений перебуває за межами підконтрольній Україні території, відносно нього проводилося спеціальне досудове розслідування», - додають у прокуратурі.

    Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває. Пособнику бойовиків загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

    Нагадаємо, що Рівненський міський суд засудив 41-річного жителя Луганської області до трьох років позбавлення волі за участь у терористичній організації.

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