У Дніпрі відкриють Алею пам'яті героїв АТО та Революції гідності

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Фото: Дніпровська облдержадміністрація Алея пам'яті героїв АТО та Революції гідності у Дніпрі

Алея пам’яті – це парковий комплекс, який з'явиться біля Дніпровської ОДА

У п’ятницю, 12 травня, у Дніпрі відкриється унікальна для України Алея пам’яті, присвячена загиблим під час Революції гідності та АТО. У заходах із вшанування героїв візьме участь понад 400 почесних гостей – політиків, дипломатів, діячів культури, бійців АТО та їхніх близьких.

Про це повідомляють у прес-службі Дніпропетровської ОДА.

«При створенні Алеї пам’яті ми навмисне відійшли від штампів – хотілося зробити щось незвичайне і справді гідне наших героїв. Так народилася композиція зі скляних стел, на яких світлини понад 500 загиблих в АТО та на Майдані жителів Дніпропетровщини», – розповів голова ДніпроОДА Валентин Резніченко.

За його словами, при виготовленні стел використано новітні технології – подвійний друк фото на склі та зоновану підсвітку. На стелах також можна буде побачити фото з передової, відзняті українськими військовими фотокореспондентами, зокрема й відомим фотографом Дмитром Муравським.

Алея пам’яті – це парковий комплекс біля ДніпроОДА, під час облаштування якого ветерани АТО, їхні близькі та представники громадськості висадили понад 180 туй. Проект реалізується виключно коштом меценатів.