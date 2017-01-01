У Дніпрі випав квітневий сніг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор

У обласному центрі та на території регіону йде сніг

У Дніпро і область повернулася справжня зима. Ще з ранку в Дніпрі був невеликий дощ, який згодом посилився. Уже зараз на вулиці йде сніг, повідомляє «Інформатор».

Нагадаємо, сьогодні зранку рятувальники передавали штормове попередження та прогнозували погіршення погоди на території України до 22 квітня.

«У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с», - йшлося в повідомленні.

Також рятувальники попереджали про заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні ґрунту 3-8°.

Нагадаємо, у Білорусі на Великдень випав сніг. У ніч на 17 квітня в північно-західних районах Білорусі випало до 12 сантиметрів снігу.