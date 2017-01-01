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Фото: УНН Близько двох сотень громадян стали учасниками акції

Покладання квітів до Меморіалу воїнам, загиблим у Другій світовій війні, відбулось у Дніпрі

У Дніпрі вшанували пам’ять воїнів, загиблих у Другій світовій війні. Під час акції у Парку пам’яті та примирення вшанували тих, хто під час Другої світової боровся з нацизмом.

Серед присутніх були керівники області та міста, активісти та пересічні громадяни. Гості заходу подякували ветеранам, які пройшли війну, та згадали тих, чиє життя війна обірвала передчасно.

Близько двох сотень громадян стали учасниками акції.

Як повідомляв «Главком», сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко долучиться до акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Джерело: УНН