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    У Дніпрі встановили новий національний рекорд

    • Сьогодні, 05:15
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    Представники Нацреєстру рекордів витвір дніпрян зафіксували у номінації&nbsp;&laquo;Кулінарне мистецтво&raquo;
    Представники Нацреєстру рекордів витвір дніпрян зафіксували у номінації «Кулінарне мистецтво»

    Розміри стяга з пасок - два метри двадцять п'ять сантиметрів на метр двадцять

    На Великдень у Дніпрі з пасок городяни виклали найбільший прапор України. Про це повідомляє 5 канал.

    Представники Національного реєстру рекордів витвір дніпрян зафіксували у номінації «Кулінарне мистецтво». До цього український символ викладали тільки з печива у кольоровій глазурі.

    Розміри стяга з пасок - два метри двадцять п'ять сантиметрів на метр двадцять.

    Мешканці міста фотографуються біля Великодньої композиції.

    прапор мистецтво рекорд
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