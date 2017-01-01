У Дніпрі встановили новий національний рекорд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представники Нацреєстру рекордів витвір дніпрян зафіксували у номінації «Кулінарне мистецтво»

Розміри стяга з пасок - два метри двадцять п'ять сантиметрів на метр двадцять

На Великдень у Дніпрі з пасок городяни виклали найбільший прапор України. Про це повідомляє 5 канал.

Представники Національного реєстру рекордів витвір дніпрян зафіксували у номінації «Кулінарне мистецтво». До цього український символ викладали тільки з печива у кольоровій глазурі.

Розміри стяга з пасок - два метри двадцять п'ять сантиметрів на метр двадцять.

Мешканці міста фотографуються біля Великодньої композиції.