У Дніпрі загинув мотоцикліст, тікаючи від поліції

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Тікаючи від поліції мотоцикліст на повороті виїхав на трамвайні колії та врізався у стовп

У Дніпрі сталося смертельне ДТП. Про це повідомляє Начальник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс.

«Водій мотоциклу проїхав на червоний колір світлофора, після чого патрульні спробували зупинити порушника. Мотоцикліст почав втікати від правоохоронців. Він не увійшов у поворіт та вилетів з транспорту. У ході ДТП чоловік загинув», — повідомили у поліції.

Також правоохоронці зазначили, що максимальне покарання, яке загрожувало байкеру за порушення — штраф у розмірі 750 грн.

Наразі ведеться слідство. Правоохоронці виявляють чому хлопець не зупинився.

Відомо, що загиблий — 25-річний житель м.Тернівка. Раніше він притягувався до відповідальності за водіння в нетверезому стані. Крім того, в 2015 у цього ж молодика вилучили нелегальну зброю.