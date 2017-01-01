У Дніпрі затримали бойовика «ДНР» на прізвисько «Джоні»

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50-річний мешканець Дніпра на прізвисько «Джоні» у 2014 році виїхав до Горлівки, де брав активну участь у бойових діях проти українських військових

Бойовика терористичної організації «ДНР», який переховувався у Дніпрі, затримала Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою.

50-річний мешканець обласного центру на прізвисько «Джоні» у 2014 році виїхав до Горлівки, де брав активну участь у бойових діях проти ЗС України у складі підрозділу терористів «Лавина».

Згодом бойовик повернувся до Дніпра. Виконуючи завдання терористів, він збирав інформацію про склад і озброєння українських підрозділів та їхнє пересування у район АТО. Зібрані відомості зловмисник передавав своєму колишньому командиру на прізвисько «Кеп», використовуючи заходи конспірації.

Під час обшуків за місцем меншання бойовика правоохоронці вилучили дві гранти Ф-1, одну гранату РГД-5, понад 60 набоїв до стрілецької зброї, посвідчення бойовика т.зв. «ДНР», посвідчення про нагородження фейковою нагородою «за оборону Славянска», засоби зв’язку та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.