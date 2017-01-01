У Дніпрі затримали «перевертнів у погонах» за крадіжку $2 млн

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У Дніпрі затримали поліцейських, які вкрали гроші у злодіїв

Гроші були сховані у вольєрі із собаками, що начебто унеможливлювало їхню крадіжку

У Дніпрі затримали поліцейських, які забрали собі майже $2 млн, вкрадених злочинцями.

Про це заявив на брифінгу в аеропорту «Харків» міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає «Укрінформ».

«Серед підозрюваних два співробітники поліції Дніпропетровської області, яких затримано за підозрою у розбої та крадіжці понад $1,4 млн, €150 тис. та виробів із золота на суму біля $200 тис., що вже були вкрадені злочинцями», - зазначив Аваков.

Як заявив на брифінгу голова Національної поліції України Сергій Князєв, у 2016 році мешканець Харківської області передав друзям у Дніпрі гроші та вироби із золота на загальну суму близько $2 млн.

«Гроші були сховані у вольєрі із собаками, що начебто унеможливлювало їхню крадіжку. Утім, власник собак вкрав ці гроші, залишив свою дружину та втік. Власник грошей звернувся до правоохоронців, які без оформлення заяви знайшли викрадачів та забрали у них гроші, залишивши лише $50 тис. Працівники внутрішньої безпеки 6 та 7 квітня провели в Дніпрі обшуки та затримання діючих працівників поліції», - додав Князев.

У прес-службі прокуратури Харківської області пояснили, що слідчі прокуратури затримали у Дніпрі двох поліцейських - 40-річного підполковника поліції та 33-річного майора поліції, яких підозрюють у розбої, скоєному організованою групою, та заволодінні майном у великих розмірах (ч.4.ст.187 КК України).

Вирішується питання про обрання поліцейським запобіжного заходу та відсторонення їх від посад. Досудове розслідування триває.