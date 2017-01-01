У Дніпрі з психлікарні евакуювали 400 людей

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Жінка зателефонувала до Самарського відділення поліції та повідомила, що «замінувала лікарню для психічно хворих»

У вівторок, 10 січня, о 8:45 у Дніпрі жінка зателефонувала до Самарського відділення поліції та повідомила, що «замінувала лікарню для психічнохворих за адресою вул. Бехтерєва». Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

З лікарні було евакуйовано 400 пацієнтів лікарні та медичний персонал. Під час перевірки лікарні та прилеглої території жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили.

Наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

За таке правопорушення псевдомінерці загрожує покарання до шести років позбавлення волі.