У Дніпро доставили чотирьох військових з опіками

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Постраждалий військовий

У 25-річного військового зокрема обгоріло 70% тіла

Четверо українських військовослужбовців з опіками, яких вони зазнали під час вибуху у Троїцькому на Луганщині, доправили до спеціалізованого центру Дніпра. Про це повідомляє «5 канал».

Зазначається, що 25-річний харків'янин перебуває у вкрай тяжкому стіні. У нього обгоріло 70% тіла, зокрема тяжкі опіки органів дихання. Бійцю вже пересадили фрагменти шкіри. Наразі хлопець у реанімації, дихає за допомогою апарата штучної вентиляції легенів.

Ще троє бійців у стані середньої тяжкості. Їм також проводять протишокову терапію та операції з пересадки шкіри.

За словами лікарів, за характером уражень бійці постраждали від вибуху у закритому приміщенні, після якого почалася пожежа.

Як повідомляв вчора «Главком», внаслідок пожежі, що трапилася в будинку селища Троїцьке, четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад дістали термічні опіки різного ступеня тяжкості.

За даним випадком, для з’ясування обставин виникнення пожежі, Військова служба правопорядку проводить перевірку.

До слова, сьогодні обстріли позицій сил АТО на Донбасі не припиняються. Всього від початку доби зафіксовано 43 випадки відкриття вогню, у тому числі з використанням зброї, забороненої Мінськими угодами.