У Дніпро доставили п'ятьох поранених воїнів, один у важкому стані
- Сьогодні, 00:19
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У Дніпро евакуйовані 5 поранених воїнів
Троє захисників отримали поранення під час обстрілуУ Дніпро військовим вертольотом евакуйовані п'ять поранених військовослужбовців.
Про це на своїй сторінці в facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
«Троє захисників отримали поранення під час обстрілу, двоє травмовані. Стан одного захисника важкий. Прооперовані і стабілізовані в 65-ом Харківському мобільному госпіталі», - написала Губа.
Нагадаємо, у лікарні Дніпра помер Віктор Дробот 1969 року народження, який працював у групі цивільно-військового співробітництва Збройних сил України на Донбасі та вивозив тіла загиблих військових й доставляв їх додому.
Дробота евакуювали із зони АТО 24 травня військовим вертольотом. Тоді у нього діагностували масивний суарахноідальний крововилив.