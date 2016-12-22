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    У Дніпро доставили п'ятьох поранених воїнів, один у важкому стані

    • Сьогодні, 00:19
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    У Дніпро евакуйовані 5 поранених воїнів
    У Дніпро евакуйовані 5 поранених воїнів

    Троє захисників отримали поранення під час обстрілу

    У Дніпро військовим вертольотом евакуйовані п'ять поранених військовослужбовців.

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    Про це на своїй сторінці в facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

    «Троє захисників отримали поранення під час обстрілу, двоє травмовані. Стан одного захисника важкий. Прооперовані і стабілізовані в 65-ом Харківському мобільному госпіталі», - написала Губа.

    Нагадаємо, у лікарні Дніпра помер Віктор Дробот 1969 року народження, який працював у групі цивільно-військового співробітництва Збройних сил України на Донбасі та вивозив тіла загиблих військових й доставляв їх додому.

    Дробота евакуювали із зони АТО 24 травня військовим вертольотом. Тоді у нього діагностували масивний суарахноідальний крововилив.

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