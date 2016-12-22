У Дніпро доставили п'ятьох поранених воїнів, один у важкому стані

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У Дніпро евакуйовані 5 поранених воїнів

Троє захисників отримали поранення під час обстрілу

У Дніпро військовим вертольотом евакуйовані п'ять поранених військовослужбовців.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

«Троє захисників отримали поранення під час обстрілу, двоє травмовані. Стан одного захисника важкий. Прооперовані і стабілізовані в 65-ом Харківському мобільному госпіталі», - написала Губа.

Нагадаємо, у лікарні Дніпра помер Віктор Дробот 1969 року народження, який працював у групі цивільно-військового співробітництва Збройних сил України на Донбасі та вивозив тіла загиблих військових й доставляв їх додому.

Дробота евакуювали із зони АТО 24 травня військовим вертольотом. Тоді у нього діагностували масивний суарахноідальний крововилив.