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    У Дніпро вертольотом евакуювали пораненого українського бійця із зони АТО

    • Вчора, 22:59
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    Евакуація пораненого
    Евакуація пораненого

    Українського захисника на Донбасі поранив ворожий снайпер

    Пораненого кулею снайпера захисника Світлодарської дуги вертольотом евакуйовано до військового шпиталю в Дніпро.

    Про це в неділю ввечері повідомили у прес-центрі штабу АТО.

    Так, сьогодні з району проведення антитерористичної операції, до військового госпіталю Дніпра, вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8 доправлено важкопораненого захисника Світлодарської дуги, який отримав кульове поранення від ворожого снайпера.

    «Першу медичну допомогу військовослужбовцю надали у розташуванні підрозділу, а вже у Бахмутській лікарні його стан було стабілізовано та проведено заходи з підготовки до евакуації повітряним шляхом», - пояснюють у штабі.

    За словами полковника медичної служби Олега Герасименка, питання швидкої та оперативної евакуації даного бійця було вкрай важливе.

    «Оцінивши стан пораненого, ми прийняли рішення направити його до спеціалізованого військово-медичного закладу вертольотом Мі-8», – підкреслив полковник медичної служби Олег Герасименко.

    Нагадаємо, з початку сьогоднішньої доби ворог 18 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних сил України: один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще двоє отримали поранення.

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