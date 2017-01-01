У Дніпро вертольотом евакуювали пораненого українського бійця із зони АТО
- Вчора, 22:59
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Українського захисника на Донбасі поранив ворожий снайпер
Пораненого кулею снайпера захисника Світлодарської дуги вертольотом евакуйовано до військового шпиталю в Дніпро.
Про це в неділю ввечері повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Так, сьогодні з району проведення антитерористичної операції, до військового госпіталю Дніпра, вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8 доправлено важкопораненого захисника Світлодарської дуги, який отримав кульове поранення від ворожого снайпера.
«Першу медичну допомогу військовослужбовцю надали у розташуванні підрозділу, а вже у Бахмутській лікарні його стан було стабілізовано та проведено заходи з підготовки до евакуації повітряним шляхом», - пояснюють у штабі.
За словами полковника медичної служби Олега Герасименка, питання швидкої та оперативної евакуації даного бійця було вкрай важливе.
«Оцінивши стан пораненого, ми прийняли рішення направити його до спеціалізованого військово-медичного закладу вертольотом Мі-8», – підкреслив полковник медичної служби Олег Герасименко.
Нагадаємо, з початку сьогоднішньої доби ворог 18 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних сил України: один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще двоє отримали поранення.