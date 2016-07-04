У «ДНР» планують вшанувати Моторолу випуском спеціальних марок

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«Пошта Донбасу» до 23 лютого підготує перший блок поштових марок із портретами так званих героїв «ДНР»

Підприємство «Пошта Донбасу» до російського Дня захисника вітчизни має намір випустити блок з семи поштових марок із портретами «героїв ДНР». Про це зазначили в прес-службі підприємства, повідомляють «Новини ДНР».

«Державне підприємство «Пошта Донбасу» планує до 23 лютого, Дня захисника вітчизни, випустити перший блок, що складається з семи поштових марок з портретами героїв Донецької народної республіки, яких уже немає серед живих. Це Арсен Павлов (позивний Моторола), Олександр Немогай, Костянтин Костенко, Віталій Захарчук, Олег Гришин (позивний Ведмідь), Микола Алфьоров та Роман Нирків», – цитує прес-службу підприємства видання.

Нагадаємо, самопроголошені очільники «ДНР» і «ЛНР» гостюють в окупованому Криму. Делегації з Донбасу прибули на окупований півострів на запрошення «Російської громади Криму». Крім Захарченка та Плотницького, також приїхали голови народних рад «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Володимир Дегтяренко.