  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У «ДНР» російський військовий на бойовій машині наїхав на авто місцевого жителя

    • Сьогодні, 11:57
    • Розсилка
    Бойовики в &laquo;ДНР&raquo;
    Фото: Вести
    Бойовики в «ДНР»

    Водій бойової машини у «ДНР» смертельно травмував місцевого жителя

    На непідконтрольній території Донецької області п’яний водій бойової машини наїхав на автомобіль місцевого жителя. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці, йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає «Главком».

    Зазначається, що на непідконтрольних територіях продовжують траплятись випадки злочинів військовослужбовців ЗС Росії щодо місцевого населення.

    «Під час пересування бойової техніки у рамках підготовки до «святкових» заходів водій бойової машини зі складу одного з полків 1-го АК ЗС РФ, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на легковий автомобіль місцевого жителя. Цивільний водій автомобіля помер на місці пригоди», – повідомляють у розвідці.

    Також зазначають, що внаслідок тиску командування полку на місцеві «органи правопорядку» загиблого визнано винним у дорожньо-транспортній пригоді», – повідомляють у розвідці.

    Росія АТО бойовики на Донбасі Міноборони
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ