У «ДНР» російський військовий на бойовій машині наїхав на авто місцевого жителя

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Фото: Вести Бойовики в «ДНР»

Водій бойової машини у «ДНР» смертельно травмував місцевого жителя

На непідконтрольній території Донецької області п’яний водій бойової машини наїхав на автомобіль місцевого жителя. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці, йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає «Главком».

Зазначається, що на непідконтрольних територіях продовжують траплятись випадки злочинів військовослужбовців ЗС Росії щодо місцевого населення.

«Під час пересування бойової техніки у рамках підготовки до «святкових» заходів водій бойової машини зі складу одного з полків 1-го АК ЗС РФ, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на легковий автомобіль місцевого жителя. Цивільний водій автомобіля помер на місці пригоди», – повідомляють у розвідці.

Також зазначають, що внаслідок тиску командування полку на місцеві «органи правопорядку» загиблого визнано винним у дорожньо-транспортній пригоді», – повідомляють у розвідці.