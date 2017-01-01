У «ДНР» терміново міняють російських військових радників та інструкторів – Тимчук

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Бойовики на Донбасі

Причина заміни радників поки що невідома

У підрозділах «1-го АК ДНР» на низці напрямків (Горлівка, Докучаєвськ, Новоазовський р-н) відзначається позапланова заміна російських військових радників та інструкторів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координотор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«У низці підрозділів заміну проведено на 100% за рахунок офіцерів ЗС РФ, які прибули з Росії. Офіцери, яких змінили, вирушають назад у Росію», – йдеться в його повідомленні.

Водночас, як повідомляє ІС, наприкінці 2016 року цим російським офіцерам було повідомлено про те, що терміни їхнього перебування на Донбасі триватимуть щонайменше до кінця 2017-го.

«Причина екстреної заміни радників та інструкторів наразі невідома», – додав Тимчук.

Раніше Тимчук розповів «Главкому», що окупанти готують провокації на 9 травня.