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    У «ДНР» затримують соцвиплати – Тимчук

    • Сьогодні, 10:37
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    <p>Затримують виплати на допомогу сім'ям з дітьми та пенсіонерам</p>
    http://vecherka.donetsk.ua

    Затримують виплати на допомогу сім'ям з дітьми та пенсіонерам

    Нестача коштів фіксується два місяці

    В окупованих районах Донецької області є затримки з соціальними виплатами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

    «Зі скороченням фінансування «ДНР» з боку Росії фіксується гостра нестача коштів, у зв'язку з чим в окупованих районах Донецької області за останні два місяці спостерігаються затримки низки соціальних виплат», – ідеться в повідомленні.

    За його словами, зокрема, затримують виплати на допомогу сім'ям з дітьми, пенсійні виплати (особливого загострення ситуація набула м. Макіївка), виплати допомоги у зв'язку з інвалідністю (їх отримала лише частина людей з інвалідністю).

    Як повідомляв «Главком», на великодні свята у зоні АТО збільшився пасажиро-транспортний потік.

    АТО бойовики на Донбасі Донбас соцвиплати
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