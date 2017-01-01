У «ДНР» затримують соцвиплати – Тимчук

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http://vecherka.donetsk.ua Затримують виплати на допомогу сім'ям з дітьми та пенсіонерам

Нестача коштів фіксується два місяці

В окупованих районах Донецької області є затримки з соціальними виплатами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Зі скороченням фінансування «ДНР» з боку Росії фіксується гостра нестача коштів, у зв'язку з чим в окупованих районах Донецької області за останні два місяці спостерігаються затримки низки соціальних виплат», – ідеться в повідомленні.

За його словами, зокрема, затримують виплати на допомогу сім'ям з дітьми, пенсійні виплати (особливого загострення ситуація набула м. Макіївка), виплати допомоги у зв'язку з інвалідністю (їх отримала лише частина людей з інвалідністю).

Як повідомляв «Главком», на великодні свята у зоні АТО збільшився пасажиро-транспортний потік.