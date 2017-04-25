У Домінікані евакуювали понад 14 тисяч осіб через повені

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Стихія торкнулася понад 60 округів країни

Влада Домініканської республіки евакуювала понад 14 тис. осіб у зв'язку з потужними повенями, які були викликані зливами.

Про це повідомляє портал Listin Diario.

Відзначається, що стихія торкнулася понад 60 округів країни.

При цьому постраждали майже три тис. житлових будинків. Також руйнування зазнали мости і дороги.

Раніше близько 20 тис. осіб отримали попередження про евакуацію в Австралії через повені.